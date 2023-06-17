近日性騷案連環爆，大陸也發生一晚2起「男扮女裝」潛入大學女澡堂的偷拍事件，包括河北師範大學通報一名俞姓男子穿著女裝潛入女澡堂，被學生和值班人員掐脖圍攻；河南鄭州大學也出現一名變態男扮女裝進入更衣室偷拍，逃跑過程中假髮還被扯了下來，最終被趕到的員警帶回偵辦，並處以行政拘留。

綜合陸媒報導，河北師範大學14日晚間通報一名俞姓男學生穿著女裝潛入女澡堂偷拍，事後被移交警方的事件，根據網路上瘋傳的影片可見，俞男行跡敗露後，被多名女學生掐脖圍攻，嚇得他不斷痛苦求饒「放手啦！我不跑了！」

無獨有偶，河南省鄭州市警方當晚獲報有一名男子身穿粉紅色睡衣，潛入鄭州大學女更衣室偷拍，被眼尖的女學生和學校老師聯手制伏，男子逃跑過程中不僅假髮被扯了下來，就連手機也遭到沒收，並在他的手機內發現部分女學生的私密影像，目前已全數遭到刪除。此外，澡堂職員阿姨表示，之前就曾見過他幾次，只是沒認出他是男扮女裝；校方也證實男子是該校畢業生。

對於一天內發生2起男扮女裝潛入大學女澡堂偷拍的事件，讓不少大陸網友全氣炸，紛紛留言痛批「這種偷拍的變態真的無法無天」、「一看就是那種有產業鏈組織的」、「這些就是偷拍了準備放外網的，繼續挖一挖估計有一串」。