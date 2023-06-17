古代皇帝上位沒多久，就會開始修建陵墓，是非常重大的工程，但卻有人敢從中貪汙。清朝嘉慶皇帝的陵墓「昌陵」，在修建期間就連遇衰事，例如磚商沒收到工程款項、建材遇水就掉漆，仔細追查才發現，原來是他的大舅在搞鬼。

大陸導遊房博在微博提到，嘉慶皇帝登基後沒多久，最愛的孝淑睿皇后就過世了，他出於虧欠因此承諾重用皇后的家人，嘉慶四年任命皇后的哥哥「盛柱」，也就是他的大舅，擔任內務府總管，未料大舅卻私自賣出宮內珍寶，隔年才東窗事發。

嘉慶對盛柱的行為非常氣憤，於是將人趕出北京，派到易縣當內務府大臣，並監督「昌陵」的修築工程，未料嘉慶九年，當地官員舉報，盛柱在皇家禁地開塘取石，他最終被皇帝拔去官職，發配到西北的烏魯木齊，直到嘉慶十年過世。

未料嘉慶十三年，負責修建昌陵的磚頭商孫興邦舉報，一直未收到工程款項，經審查發現，孫興邦上級主管部門的一名小吏「雙福」，竟貪走中間的錢糧，往上查牽扯出盛柱生前也有貪，拿了9萬兩白銀，由於盛柱當時已過世，小吏用刑時，讓盛柱的家人在旁圍觀，以此作為警惕。

同年下了連日暴雨，工程人員發現昌陵的地面建築漏雨嚴重，木質建材的外漆脫落，仔細檢查發現，建材竟都使用朽木，另外陵墓外的石像生也出問題，石像生應該是用整塊石頭雕刻，未料上面竟有拼接痕跡，才知是偷工減料，施工款項也被盛柱污走，但事情曝光時他已過世，所以並未受到懲罰。