大陸吉林一名屋主日前發現，老家的山莊被人私闖，屋內貴重物品遭竊走，損失金額達人民幣9.1萬元（約新台幣39萬元），她氣得報警抓人，但此事曝光後，竟有網友在網路上造謠，稱這棟山莊是鬼屋，每任屋主都死於非命，嚇得她也不敢回家。

根據《九派新聞》報導，吉林長春一名楊姓女子表示，老家的山莊早已無人居住，而且斷水斷電，她與家人偶爾會回去整理果樹，未料近日卻發現，山莊的圍欄被破壞，屋內遭翻箱倒櫃，除草機、放在保險箱內的手錶等被偷走，氣得趕緊報警。

楊女提到，手錶雖然不貴重，但是爺爺奶奶生前的最愛，原本打算他們合葬後，將手錶葬在兩老的墓裡，所以手錶才會放在保險櫃裡，沒想到卻被小偷拿走。而警方目前已逮捕3名嫌疑人，楊女損失估計人民幣9.1萬元（約新台幣39萬元）。

山莊被小偷光顧的事情曝光後，竟有人開始造謠，稱「買這棟別墅的人都離奇死亡了，一共死多少人具體不詳，但都是離奇死亡」，讓楊女看了非常氣憤，表示家人在1998年買下山莊，從未對外營業，也未有鬧鬼的事情，如今卻被網友說成鬼屋，害她現在也不敢回去，揚言若再看到相關謠言，會追究法律責任。