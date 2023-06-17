近日網路上瘋傳一段影片，只見一名旅行者騎著騾子，漫步在萬丈懸崖之上，周遭環境卻絲毫沒有防護，「超抖死亡視角」曝光後讓不少網友看了頭皮發麻，就怕稍有閃失就摔得粉身碎骨。

有網友在imgur上傳一段影片，畫面中可見，一名旅行者獨自騎著騾子在萬丈懸崖上移動，然而山路狹窄，外側也沒有柵欄防護，騾子時而過彎，時而要注意腳下崎嶇路況，雖然行進的速度不快，但坐在騾子身上放眼望去的「死亡視角」，卻讓人看了冷汗直流。

影片曝光後網友全嚇傻了，紛紛留言直呼「有買好保險了嗎」、「徒步走還比較安全」、「如果騾子突然發飆狂甩的話，後果不堪設想」、「影片看得我提心吊膽」、「一掉下來就粉身碎骨了」。

也有人表示，這類動物之所以喜歡沿著邊緣行走，是因為這能為牠們的身體提供更多空間；還有人分享自己的騎乘經驗，指出騾子有時會出現小小失足，讓你當下感覺就快要墜落了，比跳傘還可怕。