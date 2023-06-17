成語「姍姍來遲」形容人或事物不依時出現，害人苦苦等待，「姍姍」到底是誰呢？漢景帝陽陵博物館解說員提到，姍姍一詞源自漢武帝的寵妃李夫人，由於她很早就過世，漢武帝在臥室擺放帷帳，未料疑似看到寵妃的影像，姍姍來遲因這則故事演變而來，背後藏著漢武帝對妻子的思念。

漢景帝陽陵博物館副院長李明提到，漢陽陵出土一尊名為「姍姍」的女俑，代表漢代仕女的形象，面部翹眉鳳眼、粉面含春，雙手攏在寬大的袖筒內，並向上拱手遮在口鼻前，看起來端莊典雅，顯示出2千年前漢代女子的溫柔婉約，也表示「文景之治」時期人民豐衣足食。

漢景帝陽陵博物館解說員馬昆提到，姍姍這個名字大有來頭，源自漢武帝對李夫人的深情告白，根據《漢書．卷九七．外戚傳上．孝武李夫人》記載，漢武帝寵妃李夫人能歌善舞，所以深得皇帝喜愛，但進宮沒多久就因病過世，漢武帝非常傷心。

李夫人死後，漢武帝很想念她，於是命人在房內設置帷帳，到了入夜時分，他就在帷帳內點蠟燭，隨後站在遠處觀望，未料竟看到帷帳有人影，認為是李夫人出現了，於是說「是邪？非邪？立而望之，偏何姍姍其來遲！」意思指「是你嗎？我站在這看著你，你怎麼偏偏來得這麼慢」，也就演變成成語「姍姍來遲」。