唐朝是歷史上最強盛朝代之一，其中出生官宦世家的宰相李德裕，不僅是傑出的政治家，也是知名思想家和文學家，晚年時曾找來一位僧人幫他占卜自身吉凶，沒想到對方卻鐵口直斷，「等你吃完一萬隻羊就是死期」，後來也應驗了。

根據《搜狐網》報導，出身名門、能力出眾的李德裕堪稱六朝元老，先後經歷憲宗、穆宗、敬宗和文宗時期，在唐武宗會昌年間擔任宰相，後來武宗去世，宣宗登基，當時的李德裕權傾天下，被唐宣宗視為眼中釘，一上任第一件事就是罷免他的宰相職務，封了個太子太保的虛銜。

鬱鬱寡歡的李德裕某天遇到了一位高僧，並向其詢問自己的前程和壽命，沒想到對方卻直言他會被貶到萬里之外的南方，還說等他吃完一萬隻羊，死期也就到了，如今還差500隻才吃滿。這讓愛吃羊肉的李德裕聽了猶如晴天霹靂，因為自己每頓飯都要宰殺一隻羊，取最鮮美的部位享用，如今聽到高僧這樣說，他立刻下令府中上下不得宰殺羊隻。

不料幾天之後，振武節度使米暨，因為知道李德裕愛吃羊肉，從千里之外送來了500隻羊，這讓李德裕大驚失色，連忙找上高僧，表示若自己不吃這些羊，是否能逃過一死？不過僧人搖頭表示，「羊已送到，便是歸你所有，命數早已定好。」果然不久後，李德裕便被皇帝貶到崖州，也就是南海三亞的古稱，距離長安有萬里之遙，應驗了高僧的預言，李德裕也在抵達崖州不久就病逝。從此後人便將「食萬羊」當作典故，形容聽天由命、不必強求富貴。