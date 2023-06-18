溝通靜坐冥想中，腦海閃過一個孫悟空頭戴金箍咒、一手拿著金箍棒，另一手遮眉往前看，騰雲駕霧前來的姿勢，但我明明要溝通的是一隻已經離世半年的馬爾濟斯啊？！一時之間我無法解讀這個影像的含意，難道「臭妹仔」的靈魂是個猴神？或者受猴神保護？

我不解的問：「臭妹仔，是你嗎？」瞬間畫面又變成臭妹仔一臉微笑：「我在練習72變，現在又變回來啦。」知道姐姐要來找牠，開心的耳朵都「起飛」了。我感覺臭妹仔對於動物天堂並不陌生，牠說：「臭妹仔比你們想像的勇敢一百分，來到這裡一點都不害怕，因為這是我很熟悉的地方，我回來過很多次了。」的確，感覺牠已經輪迴過很多次，每次回老家報到一次，功力就似乎增長一點。

臭妹仔是三個多月大時被媽媽從路上撿回來的，之後交給姐姐照顧，且每天跟阿嬤朝夕相處，15歲時牠突然癲癇發作，健康急速惡化，每個月醫療費跟保健品加起來就要花掉15000元，但姐姐很心甘情願為臭妹仔付出，她說這是她賺錢的動力來源，所以臭妹仔一走後，姐姐的心就像被掏空一樣，半年來連進房間睡覺的勇氣都沒有，因為再也沒有那個可愛的陪睡身影，只好每日為牠念經。

姐姐問：「你為什麼要走？」臭妹仔說：「姐姐，你都沒感覺臭妹仔已經很老了齁！齁！齁！」反問了三聲，看來是個調皮的孩子。「身體被我用得差不多，已經開始失控了，臭妹仔不喜歡這樣的自己，也不想你們繼續為我『開吉』」，我瞬間沒有聽懂臭奶呆的「開吉」是什麼意思，原來是「花錢」的台語。

「那你有回來家裡看看嗎？」姐姐繼續問。「我剛剛說了，我一直在練習72變啊，剛走沒多久，我的功力只能變成一隻『嘎抓』（蟑螂），阿嬤知道，臭妹仔就算變成一隻『嘎抓』回去找你們，也是要最美的那種『嘎抓』。姐姐說，頭七那天家裡的確來了一隻品種很罕見的蟑螂，停留很久，且之前、之後家裡都沒有出現過蟑螂。

臭妹仔頭七當天，飼主家中出現一隻品種罕見的蟑螂，且停留很長一段時間才離開。(圖/臭妹仔姐姐提供)

怕影響健康，生前姐姐給牠戒了肉肉，生病那段時間又不斷灌藥打針，這些都成為姐姐對不起牠的一個痛，臭妹仔說：「謝謝你們沒有放棄我，願意陪我一起努力」、「那個…肉肉給我扣掉的部分，有空再補上來就好！」但阿嬤跟姐姐都為牠吃了素，我提醒牠很難補了，牠說：「好吧，這樣公平了，阿嬤跟姐姐為臭妹仔放棄香香的肉肉，那是要多愛我才做得到啊。」

我感覺臭妹仔有著天秤座凡事講求公平的個性。因為姐姐懺悔著生病時對牠照顧不周，臭妹仔就說：「你們掉進悲傷的黑洞裡，臭妹仔也會愧疚啊，怎麼辦，那我們扯平好嗎？」一句扯平，就是要姐姐阿嬤不要再自責。畢竟是個累積多世智慧的高靈，臭妹仔說出來的話，需要主人花點時間理解：「可不可以『給時間一點時間』，讓『時間』撫平你們受傷的心哪」。

姐姐這次溝通其實最想確定的是，臭妹仔是否還記得彌留之際，姐姐跟牠約定「龍年來當我孩子」這件事？臭妹仔說，牠其實也當過人，只是覺得人太複雜、人心太可怕，老是會因為善良而受傷，但如果有緣分，牠願意為了姐姐再試一次，就怕姐姐還沒準備好。

姐姐說：「我們一起努力看看，但一定要讓我認得你！」臭妹仔笑笑的說：「不管我用何種方式回來，姐姐應該都認不出我啦，因為，我希望下輩子會是一個全新的體驗，全新的個體！」