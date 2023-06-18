馬來西亞一名女子結婚2年後，才得知父親曾在泰國祕密結婚，且對象竟是丈夫的媽媽，這也代表她和丈夫是同父異母的兄妹，得知真相後讓他們崩潰不已，不但要主動到法院申請離婚，兩人的孩子也不受法律承認。

綜合馬來西亞媒體報導，當地一名律師法赫米近日在臉書上發文，透露有一名女子和她分享一件悲傷的親身經歷，且在講述的過程中，仍忍不住落下眼淚。這名女子和男友穩定交往3年後，決定一完成學業就結婚，她坦言自從兩人交往以來，並未見過男友的父親，後來了解他的家庭背景，才得知男友父親早已過世，剛好她的父親也已不在人世，女子只當作巧合，沒有太過在意。

直到兩人結婚2年後，女子某天和婆婆閒聊，對方無意間透露，年輕時曾在沒有通知任何人的情況下，在泰國邊境和公公結婚，生下兒子不久後，公公就拋妻棄子、離開了他們，而當時公公和婆婆並未辦理結婚手續，因此兩人的婚姻關係沒有法律效益。

婆婆還給她看公公的身分證、名字、護照與照片，並描述公公的外貌，這時女子才發現，公公和父親竟是同一人，同時意識到自己嫁給了同父異母的哥哥，讓她頓時感到不知所措，立刻哭著跑回娘家，告訴母親從婆婆那邊聽來的事情。後來她再回到夫家，丈夫看見她的表情不太對勁，主動上前關心，聽完真相後也瞬間臉色大變，眼淚不斷流下。

法赫米指出，如果公婆兩人當年願意辦理結婚手續，下一代就不會遭遇這種悲劇，因為伊斯蘭律法不允許同父異母的兄弟姊妹結婚，所以兩人必須到法院申請離婚，他們的孩子也是不受法律承認的孩子，之後父親必須承擔孩子的撫養費用，成為他的監護人，而孩子長大後也有權繼承父親的財產。