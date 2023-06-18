巴西一名男子近日前往夜店觀賞18禁表演，幸運受邀上台與女舞者卡米拉（Camila Silva）互動，享受被舞者「下體打臉」的快感，沒想到對方力道太猛，導致男子手臂直接反折，恐怖畫面在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，27歲的卡米拉經常穿著性感服裝，跳著熱情的舞步，擁有極高人氣，近日一名男子幸運被選上台與她互動，只見男子在舞台上席地而坐，雙手往後撐住自己身體，接下來卡米拉便跨坐在他身上，並用下體猛力撞擊男子臉部，藉此達到激烈的舞台效果。

沒想到當卡米拉一如往常地將雙腳勾住他的肩膀，然後快速收縮，直接將下體撞向男子臉部時，對方突然因為撞擊力道太大，手臂立即出現恐怖扭曲，嚇得一旁工作人員緊急上前查看傷勢。

事後卡米拉發文強調，台上互動的環節都是觀眾自願的，沒有人受到強迫，「而且男子也沒有撞斷手臂，只是脫臼而已。」受傷男子也拍影片為卡米拉緩頰，直言「卡米拉不該受到指責，而我也感謝上帝沒有使我的手臂骨折。」