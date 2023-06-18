上班第一天就出包！美國一間平板玻璃公司日前到工地進行安裝作業，未料一隻黑熊竟趁機闖入卡車，偷吃員工放在車上的食物，還大搖大擺地把一隻手臂放在車窗邊，像是在監督員工們有沒有好好工作，後來員工在卡車前揮手驅趕，黑熊才終於離開，公司老闆則笑說，因為黑熊沒穿制服，才不得不請牠離開。

根據《The Dodo》報導，美國一間平板玻璃公司日前到位於新罕布夏州（New Hampshire）的工地進行安裝作業，未料一隻黑熊趁著工作人員正在忙碌的時候，偷偷跳上卡車的副駕駛座，其中一名員工見狀，立刻打視訊電話給老闆明蒂（Mindy Stark Scott）開玩笑地說，有一名「未來的員工」霸佔了他們的工作卡車。

明蒂看到畫面感到不可置信，驚訝直呼：「那是一隻熊嗎？」從影片中可以看到，這隻熊將一隻手臂掛在窗戶上，一臉悠哉地注視著外面，似乎正在監督員工們的工作狀況；不過工作人員指出，其實卡車的駕駛座與副駕駛座之間放有2個便當，「這隻熊打開便當蓋子，再拿出一袋堅果，把食物幾乎吃光光了才肯離開。」

最後「真正的員工」在卡車前揮了幾下手，終於順利把黑熊趕走，明蒂笑說：「牠沒有穿制服，所以我們不得不把牠趕走。」黑熊下車後，並沒有馬上離開，而是走到50英尺（約15.24公尺）的一棵樹下休息。除此之外，更神奇的是，這隻黑熊除了偷吃其他員工的食物以外，沒有造成其他損壞，卡車上甚至連刮痕都沒有。