大象是極具靈性的動物，情感非常豐沛，當同伴死亡時，還會聚集在一起哀悼。印度網路近日流傳一段感人影片，一隻母象得知愛子死亡後，不但沒有拋下牠就離開，反而拖著牠走了2公里遠，並將遺體泡入溪水中，試圖讓孩子復活，但不管泡多久都沒有效果，母象難過地發出巨大的悲鳴聲。
根據外媒報導，印度林務局官員南達（Susanta Nanda）近日在推特分享一段感人影片，一隻母象痛失愛子，但牠並沒有就此放棄，反而拖著小象的遺體走了2公里遠，並將其放到溪水裡，希望能藉此讓心愛的孩子復活。從畫面中可以看到，母象想喚醒小象卻未能如願，痛苦地發出巨大的悲鳴聲，南達看了也難過不已，「這讓我心都碎了。」
影片曝光後，很快就引發網友熱議，大家都相當同情母象的遭遇，紛紛留言，「對於一名母親來說，牠對孩子的愛是無止境的」、「這就是母愛」、「光用看的都能感受到這隻母象有多心痛」、「母愛的深度是沒有界線的，無論是人類還是動物都一樣」、「真的看了很難過，誰說動物沒有感情的？」、「動物比我們想像得還要更敏感、心思細膩」。
過去印度也曾發生類似事件，一隻小象因為誤觸電線而被電死，整個身體僵硬地仰躺在地上，母象發現後，急忙跑到小象身邊查看，並不斷用象鼻輕輕觸碰牠的身體，不久後發現小象沒有反應，才意識到牠已經死亡，但母象並沒有離開現場，反而和其他3隻母象一起圍在小象遺體旁邊，似乎想要保護牠。
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