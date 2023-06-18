大象是極具靈性的動物，情感非常豐沛，當同伴死亡時，還會聚集在一起哀悼。印度網路近日流傳一段感人影片，一隻母象得知愛子死亡後，不但沒有拋下牠就離開，反而拖著牠走了2公里遠，並將遺體泡入溪水中，試圖讓孩子復活，但不管泡多久都沒有效果，母象難過地發出巨大的悲鳴聲。

This broke my heart. The calf has died but mother doesn’t give up. Carries the dead baby for two KMs and tries to revive it by placing in water. And the mother’s cries ranting the air😭😭

Via ⁦@NANDANPRATIM⁩ pic.twitter.com/ufgPsYsRgE — Susanta Nanda (@susantananda3) June 15, 2023

根據外媒報導，印度林務局官員南達（Susanta Nanda）近日在推特分享一段感人影片，一隻母象痛失愛子，但牠並沒有就此放棄，反而拖著小象的遺體走了2公里遠，並將其放到溪水裡，希望能藉此讓心愛的孩子復活。從畫面中可以看到，母象想喚醒小象卻未能如願，痛苦地發出巨大的悲鳴聲，南達看了也難過不已，「這讓我心都碎了。」

影片曝光後，很快就引發網友熱議，大家都相當同情母象的遭遇，紛紛留言，「對於一名母親來說，牠對孩子的愛是無止境的」、「這就是母愛」、「光用看的都能感受到這隻母象有多心痛」、「母愛的深度是沒有界線的，無論是人類還是動物都一樣」、「真的看了很難過，誰說動物沒有感情的？」、「動物比我們想像得還要更敏感、心思細膩」。

過去印度也曾發生類似事件，一隻小象因為誤觸電線而被電死，整個身體僵硬地仰躺在地上，母象發現後，急忙跑到小象身邊查看，並不斷用象鼻輕輕觸碰牠的身體，不久後發現小象沒有反應，才意識到牠已經死亡，但母象並沒有離開現場，反而和其他3隻母象一起圍在小象遺體旁邊，似乎想要保護牠。