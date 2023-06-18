大陸廣東一名打掃阿姨領了薪水後，轉頭又數了人民幣500元（約新台幣2150元）塞給老闆，讓對方相當錯愕，後來老闆得知阿姨是為了感謝他收留自己，想用這筆錢請他吃飯，才勉為其難先行收下，打算留到下個月發薪日再返還給阿姨。消息一出，感動無數網友。

綜合陸媒報導，廣東深圳一名小吃店老闆16日發薪水給店內的打掃阿姨，沒想到對方卻反塞人民幣500元給他，讓老闆相當困惑。阿姨則表示，當初找工作時處處碰壁，是好心的老闆收留了她，所以才想用這筆錢請老闆吃飯，聊表心意。

對此，老闆透露，阿姨是店裡的鐘點工，平時打了3份工，做事相當認真，自己給阿姨的工資是人民幣1920元（約新台幣8260元），這次阿姨拿出的500人民幣等於是薪水的四分之一，雖然老闆一再強調自己不需要這些，要阿姨將錢拿回去，但最終仍抵不過阿姨的堅持，只好先將錢收下，等到下個月的發薪日再返還給她。

消息一出，感動無數網友，紛紛留言直呼「善良的人遇到善良的人」、「愛的雙向奔赴」、「阿姨懂得感恩，是『食人一口，還人一斗』的最佳典範」。