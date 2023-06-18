馬來西亞一名女子同意丈夫迎娶小三，因為她早已想好對策，等兩人外出度蜜月時，她趁機凍結丈夫的信用卡，讓他們無法入住飯店的高級套房，還把家裡的家具都搬空，只剩下電視、冰箱和床墊，各種小手段讓小三崩潰，才結婚8個月就想要和丈夫離婚。

根據《中國報》報導，馬來西亞一名小老婆近日分享慘痛經驗，她指出自己和丈夫已經結婚8個月，而大老婆雖然表面上同意這門婚事，卻在暗中耍小手段，像是之前她和丈夫到蘭卡威島（Langkawi Island）度蜜月時，訂了4天3夜的飯店房間，價格為4500令吉（約新台幣3萬），結果要刷卡才發現大老婆凍結了丈夫的信用卡，「辦理入住程序的時候很尷尬，不得不取消房間，換到一個600令吉（約新台幣4000元）的房間住了3晚。」

然而事情沒有就此結束，等到兩人蜜月回家，卻發現原本設備齊全的屋子裡，只剩下電視、冰箱和床墊。小老婆透露，這棟房子原本是大老婆用來經營民宿的房子，她和丈夫搬進來以後，每個月還要交250令吉（約新台幣1650元）的房租，「雖然我阻止丈夫，但他還是交了。」除此之外，丈夫原本開的休旅車也被換成國產車。

一切遭遇讓小老婆忍無可忍，「大老婆一個接一個的舉動都讓我想離婚，她不會動粗，但這種方式讓我覺得跟丈夫的生活很痛苦。」而且她也才終於驚覺，真正有錢的人並不是丈夫，而是大老婆，只不過小老婆目前已經懷有身孕，想要離婚並不容易，「要離婚也感到丟臉，真是左右為難。」