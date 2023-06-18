現代大多數人在替孩子取名時，大多習慣取雙名，但翻閱歷史會發現一個很特殊的現象，就是三國時期的重要名人幾乎都是單名，比如曹操、劉備、諸葛亮等，大陸歷史學者指出，漢代時期的上流社會盛行「單名」風氣，大多數社會地位較高的家庭，都會替孩子取單名，而一般百姓則多為雙名。

大陸歷史學者易中天指出，早在漢代時期就風行「單名」，而且通常都是社會地位較高的人才會取單名，比如漢末、三國時期的知名人物，包含魏武帝曹操、漢烈祖劉備、蜀漢將領關羽、蜀漢名將張飛、蜀漢丞相諸葛亮、吳大帝孫權，以及為東漢末年割據勢力之一的袁紹等人都是單名。

而在東漢末年引發「黃巾之亂」的黃巾賊，因為多由百姓組成，所以大多數人的名字為雙名，像是太平道渠帥馬元義、黑山黃巾軍首領張牛角，以及荊州南陽郡黃巾軍渠帥張曼成等。

易中天也透露，曾有謠言表示，孫權的妹妹名叫孫尚香，雖然歷史上並未記載她的名字，但光從上述提到的單名制就可以得知，孫權的妹妹不可能為雙名，而且孫權的父子、兄弟等人全都使用單名，比如父親孫堅、哥哥孫策，再加上當時官宦世家、上流社會都有不成文的風俗規矩，人名必須為單名，因此易中天強調，孫權的妹妹不可能叫尚香。