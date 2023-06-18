清朝晚年混亂，但是在亂世中還是出了不少重臣，曾國藩就是其中一個，與李鴻章、左宗棠、張之洞並稱「晚清四大名臣」。不過一生為了清廷鞠躬盡瘁的曾國藩，在外征戰多年後回到闊別已久的京城，卻在與慈禧會面後，搖頭斷言「大清在50年內必亡」。

根據《搜狐網》報導，同治六年（1867年），剛從前線回來、重任兩江總督的曾國藩找來自己的心腹趙烈文談話，當晚趙烈文針對北京的形勢，抱持悲觀的想法，直言大清王朝國祚不長，最多只能再延續50年，「天下治安一統久矣，勢必馴至分剖。然主威素重，風氣未開，若非抽心一爛，則土崩瓦解之局不成。以烈度之，異日之禍，必先根本顛仆，而後方州無主，人自為政，殆不出五十年矣。」

不過滿懷雄心壯志的曾國藩並不同意，認為憑藉自己的才能，必定能助大清一臂之力，「我朝君主比前朝好多了，不至於如此。」趙烈文也不多做爭辯，認為就交由時間證明。

1868年，曾國藩在鎮壓太平天國運動後，被封為一等侯爵，同時加授武英殿大學士、直隸總督，達到了一生中的權力巔峰，回京第二天便被慈禧及慈安太后召見，當時年幼的同治皇帝也在，不過覲見過程中，慈禧卻問一些不著邊際的問題，對於戰後百姓家園重建、洋務運動、邊防建設等國家大事卻隻字不提；而同治皇帝則全程如同傀儡。

這讓曾國藩相當失望，回去後寫下對兩宮太后及同治皇帝的評價，分別為「兩宮才地平常，見面無一要語」以及「皇上沖齡，亦無從測之」。意思是說，兩宮太后問的都是一些無關緊要的事情，且皇上年紀太小，也不知道能否擔起治理大清的重任。曾國藩也因這次的覲見，想起了趙烈文說過的話，認為再這樣下去，大清50年內必定滅亡。果然，西元1911年，也就是趙烈文做出預言後的第44年，大清正式亡國。