大陸一名男飼主日前帶愛犬到社區廣場散步，但走著走著，愛犬竟不見了，讓飼主著急地到處尋找，最後卻在自家門口找到牠，調監視器畫面後才發現，原來狗狗嫌天氣太熱，獨自回家乘涼，在返家途中還遇到好心的鄰居大叔，替牠按電梯樓層，狗狗才能順利平安地抵達家門口。

綜合陸媒報導，安徽阜陽一名男飼主養了一隻法國鬥牛犬「法寶」，日前帶牠到社區廣場散步，結果走一走卻發現法寶不見了，飼主著急地到處尋找，但不管在社區角落、地下停車場等地方都找不到法寶的身影，無奈之下飼主只好先回家，叫家人一起下樓幫忙，未料他剛踏出電梯，就看見法寶靜靜地趴在家門口休息，讓他傻眼不已。

飼主十分困惑，法寶到底是怎麼上樓回家的？於是向社區調閱監視器畫面，因為當天外出散步的時間約為早上11點，將近大中午的天氣非常炎熱，法寶似乎受不了太熱的環境，所以趁飼主不注意，偷偷跑進大樓內，並一路爬樓梯到4樓，剛好遇到住在4樓的鄰居大叔，對方見狀認為法寶應該是要回家，所以幫牠按了電梯，讓牠順利到達住家門口。

飼主看完監視器後哭笑不得，並把影片分享到抖音上，網友們看完也都笑翻了，但也有人好奇，為何鄰居大叔會知道法寶住在6樓，對此飼主回應，雖然他和鄰居大叔不認識，但因為法寶長著一張「陰陽臉（一半黑一半白）」，辨識度比較高，社區不少住戶都知道牠，之後飼主也有下樓感謝大叔，讓法寶可以平安回家。