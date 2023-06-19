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Aunque usted no lo crea :

Una mujer que fue declarada muerta por un doctor revivió en pleno sepelio ante la mirada de sus familiares, inmediatamente fue trasladado al hospital Martin Icaza donde la volvieron a atender, ocurrió en Babahoyo pic.twitter.com/VINClUOicE — Minuto & Medio (@MinMedio) June 10, 2023

南美洲國家厄瓜多76歲婦人日前被宣告死亡，沒想到家屬為其舉行守靈儀式時，棺材突然傳來碰撞聲響，奇蹟復活的她隨即被緊急送醫搶救，遺憾的是婦人最終因出現缺血性中風，在加護病房住了一周後仍宣告不治。

綜合外媒報導，厄瓜多濱海城鎮巴巴奧約（Babahoyo）一名76歲婦人蒙托雅（Bella Montoya），9日上午疑似中風和心臟驟停失去意識，被家人緊急送醫，醫生急救後當天中午便判定她死亡。不料親屬在殯儀館為其守靈時，卻聽到入棺5小時的棺材發出碰撞聲響，赫然發現婦人正在棺材內大口喘氣，隨即又將她送回醫院搶救。

據悉，心肺驟停導致蒙托雅患上了僵直症，也就是一種不活動、對刺激反應降低、姿勢維持不動的狀態，這類患者的呼吸、心跳等生命徵象也會下降到連醫生都測不出來，四肢能被隨意擺放，也經常被誤認為是「屍僵」。

不過蒙托雅經過7天治療後仍宣告不治，厄瓜多衛生部發聲明證實，婦人自9日復活之後就一直處於被全天候監看的狀態，16日死於缺血性中風，其遺體又被送回同一間殯儀館，只是這回她不再醒來，最終葬於公共墓地。巴貝拉接受當地媒體採訪時則悲慟證實，「這一次我母親真的死了，我的生活從此不一樣了」。