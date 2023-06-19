不少路口都會設置紅綠燈，以確保用路人的安全，在大部分的國家中，紅燈代表停止、綠燈代表通行，然而最近日本一名網友看到了三個顏色的燈同時亮起的紅綠燈，讓現場駕駛都感到困惑且驚慌；當地警察局接獲通報後，立刻維修並釐清故障原因，發現罪魁禍首竟是一隻鳥。

根據《Jタウンネット》報導，日本網友「@gacjzx100」5月31日經過愛媛縣西條市明穗十字路口時，目擊了罕見的「信號燈故障」，從他分享的照片中可以看到，較靠近鏡頭的紅路燈同時亮起了紅燈和黃燈，距離鏡頭較遠的則是三個燈同時亮起，讓駕駛看了都不知如何是好，推主也直呼這是他第一次看見這種狀況。

愛媛縣警察本部交通管制科負責人解釋，造成紅綠燈三個燈同時亮起的原因，是因為有鳥類在紅綠燈頂部的接線盒內築巢，導致通訊出現錯誤。但負責人指出，鳥類在接線盒內築巢，一年大約會發生一到兩次，只不過紅綠燈通常會全部熄滅，3個燈同時亮起的情況十分罕見。

網友們看到照片後，也都感到驚奇不已，紛紛留言，「居然還有這種事情，我還是第一次看到！」、「感覺很容易出現交通事故」、「現場應該交通大混亂了吧」、「所以我到底該相信哪一個燈號」、「這就很考驗駕駛們的判斷力了」、「這個意思是『請隨心所欲地開車』嗎？」。