加拿大一名亞裔女子珊德拉（Sandra Kwon）為了節省住處的草皮開銷，直接選擇人造草皮來裝飾，沒想到便宜的塑料竟禁不住熱浪侵襲，被太陽一曬後竟融化到只剩下黑色底座，嚇得她不敢置信，坦言果真是一分錢一分貨。
近日網路上瘋傳一段影片，畫面中可見，一名亞裔女子珊德拉在抖音（TikTok）上分享一段影片，內容提到從加拿大溫哥華搬到美國洛杉磯後，為了節省住處的草皮開銷，選擇以人造草皮來裝飾，沒想到應該滿是綠色植被的草皮造景，在烈日下竟融化到只剩下黑色底座，原先的假草不是消失就是曬成苔癬模樣，讓她看了錯愕不已。
珊德拉坦言，一開始拿到人造草皮時覺得品質很好，後來經過熱浪侵襲，這才驚覺一分錢一分貨的道理，「我現在終於知道為什麼這東西不配稱作草皮了」，還打趣自嘲「錢都被融化了」。
事實上這段影片最早發表於2021年7月，近日再度受到關注，不少網友看了影片後認為珊德拉應該是買到劣質品，但也有人建議她裝設遮雨棚或遮陽傘，盡可能延長人造草皮的使用期限。
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