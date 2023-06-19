婚姻雖然被視作終身大事，但在現實生活中，有不少夫妻都因為另一半出軌，而無法牽手走到最後。日本一名男子經常帶著妻子和大學好友烤肉、露營，對方也已經結婚，兩家的孩子也相處得十分融洽，不久後妻子懷上第三胎，讓男子又開心又興奮，豈料某天妻子卻突然不告而別，還告訴他肚子裡的孩子其實是好友的。

根據《FORZASTYLE》報導，日本男子Toru和公司同事一起參加一場聯誼活動，並在活動中認識了妻子詩織，交往不久後兩人便步入婚姻，並育有3歲長子和1歲女兒。Toru還有一名從大學時期就很要好的朋友Akira，對方也在差不多的時間結婚，兩對夫妻經常約出來一起露營、烤肉，雙方的孩子們也都玩在一起，彼此的關係非常好。

詩織雖然有美容師執照，但因為孩子的年紀還小，所以她就辭掉工作，打算專心照顧孩子們，等到他們長大了一點重返職場。只不過在詩織專心做家庭主婦的期間，她又懷上第三胎，Toru得知這個好消息相當興奮，他也深信兩人可以一直這樣幸福美滿的過完一輩子。

豈料某天詩織卻突然不告而別，只留下一條訊息，「對不起，我肚子裡的孩子是Akira的，我要和Akira一起生活。」意外的發展讓Toru備受衝擊，而且從詩織離開的這天以後，她就真的再也沒有回來過，Toru整個人也因此變得憔悴不已。