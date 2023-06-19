近年來全球掀起暴龍熱潮，不少人扮成暴龍，超神偽裝總能博君一笑，不過國外卻有一名動物園員工以暴龍扮相，近距離逗弄水中巨鱷，驚悚互動讓不少人替他捏一把冷汗。

事實上這段影片最早出現在2016年，近日再度掀起網友關注，畫面中可見，美國科羅拉多州的科羅拉多鱷魚爬蟲公園（Colorado Gators Reptile Park），一名工作人員穿上暴龍裝、帶著食物，時而站在岸上，時而下水逗弄一隻名叫莫里斯（Morris）的巨鱷，過程險象環生。

對此，園方解釋，重達500磅（約226公斤）的莫里斯實在太胖了，為了幫牠消耗更多熱量，才會出險招，派出員工傑森（Jason McDonald）穿上暴龍裝，並強調此舉並不是在挑釁莫里斯，而是希望牠能為了食物動起來。

面對此項重責大任，傑森坦言非常緊張，尤其是穿著暴龍裝呼吸時，吐出的霧氣讓他看不太清楚外部情況，還自嘲雖然反應快，但如果鱷魚真的被惹毛而衝出水面攻擊，自己下場可就不好過了。好在莫里斯受過訓練，曾在多部好萊塢電影出演，早已習慣與人類互動。