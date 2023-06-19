美國一對父子近日到山上騎自行車，男童卻不慎跌倒，壓在一條響尾蛇身上，慘遭咬傷，男童的臉部和手很快就失去知覺，還出現嘔吐反應，讓父親焦急又擔心，所幸在送醫注射了抗蛇毒血清後，男童逐漸恢復健康，目前已經返家休養。

Boy falls off bike, lands on rattlesnake that bites him: ‘I couldn’t feel my face or hands’ https://t.co/gXEqMolnQp pic.twitter.com/UcNEqHOy0i — New York Post (@nypost) June 17, 2023

根據《紐約郵報》報導，美國11歲男童伊桑（Ethan Vogel）在本月6日晚間和父親札克（Zach Vogel）到位於科羅拉多州戈爾登的北桌山（North Table Mountain）騎自行車，在騎行約90分鐘後，伊桑的車輪卡到一塊巨石，導致他從自行車上摔了下來，不巧的是，伊桑正好壓在一條長約76公分的響尾蛇上，響尾蛇被突如其來的意外嚇到，並咬了伊桑一口。

札克對兒子被蛇咬傷仍不知情，見伊桑跌倒後，急忙下車查看他的狀況，當時伊桑的襯衫上滿是血跡，札克檢查傷勢時，才發現他胸口靠近腋下處有蛇的齒印，伊桑回憶當時的狀況仍餘悸猶存，「發現牠咬了我的時候我很害怕，接著我就感覺不到我的臉和手了，爸爸要我冷靜，這對我很有幫助。」

隨後札克撥打119，並在等待救護車抵達時，努力讓兒子保持低心率，「我和所有父母一樣害怕，因為不知道他還有多少時間，我不想失去他。」蛇毒很快就發揮作用，伊桑開始嘔吐；20分鐘後救護車終於抵達，將伊桑送往鄰近醫院，注射多達36瓶抗蛇毒血清和其他藥物維持病情，後來又被轉往兒童醫院治療。

所幸伊桑最終恢復健康，目前已經返家。札克透露，伊桑很期待下一次的自行車之旅，「我們並不害怕響尾蛇，且已經了解牠的危險，並學會保持距離與傾聽聲音。」