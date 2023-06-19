近日網路上瘋傳一段影片，只見一隻「瞎眼老鼠」受困暴雨中，在積水的路面上載浮載沉，好在一旁好心人發現後，用傘托住牠的身體，將其從鬼門關救回，畫面曝光後感動無數人，不過也有眼尖網友指出牠其實是鼴鼠，是習慣穴居生活的小型哺乳動物。

一名日本網友近日在推特上分享一段影片，畫面中可見，暴雨導致馬路變成漂漂河，一隻灰色老鼠在水中痛苦掙扎，好在一名善心民眾出手救援，雖然剛開始試圖利用傘面將其撈出，但失敗了幾次之後又改用雨傘頂端，輕輕把牠托起，並安置在地勢較高的路面，事後還蹲下確認牠的狀態。

暖心畫面曝光後隨即在網路上瘋傳，短短3周更吸引近180萬人次觀看，網友們紛紛留言直呼「感謝好心大叔的幫忙，一定會有好報的」、「每個生命都值得被好好的對待」。

不過也有眼尖網友發現這隻大灰鼠其實是鼴鼠，一種外形似鼠的哺乳類動物，習慣穴居生活，具有圓柱形身軀、柔軟的皮毛，可用粗短有力的前肢來刨土。也因為生活在地底，鼴鼠的眼睛其實極小且深陷在皮膚下，加上處於不見天日的環境，導致沒辦法長時間接觸陽光，特別的習性也讓牠們被稱作是「瞎老鼠」，不少網友見了這幕後也忍不住心疼表示，「鼴鼠不太擅長調節體溫，感覺牠很冷很痛苦」、「看不見卻還淹水，一定很無助吧」。