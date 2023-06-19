泰國一名大學生在校門口看見一隻「倒頭栽」的貓頭鷹，以頭下腳上的姿勢把臉埋在土裡，且一動不動地立在原地，讓大學生看到後驚嚇不已，以為貓頭鷹過世了，急忙帶牠到獸醫院，未料獸醫檢查後卻笑說，這隻貓頭鷹只是在睡覺，並沒有生病或受傷。

根據泰媒報導，泰國網友「Kanwachara Ch」在臉書發文，稱在大學校門口前方的一塊泥土地上，發現一隻呈現「倒頭栽」姿勢的貓頭鷹，整顆頭埋在土裡，一動也不動，讓PO主擔心這隻貓頭鷹是不是死掉了，他急忙拿出手帕將牠抓起來，並拍照PO文，詢問網友是否該帶貓頭鷹去看獸醫。

PO主推測，這隻貓頭鷹可能是生病，或飛行時不小心撞到樹木，才會摔落到地面，如果長時間拖延，很可能就會丟了性命，於是急忙帶貓頭鷹到獸醫院，然而獸醫檢查後忍不住笑了出來，表示貓頭鷹只是在睡覺而已，並沒有受傷或生病，意料之外的結果讓PO主哭笑不得。

過去外媒曾報導，成年的貓頭鷹因為發育完全，所以可以站著睡覺，但對於幼年的貓頭鷹來說，頭部卻太沉重，導致牠們沒辦法在睡覺時承受，最終採取趴睡或躺睡等的有趣睡姿。此外，幼年貓頭鷹的午睡時間很短，所以牠們通常不願意被喚醒，就算拿食物來引誘也沒有用。