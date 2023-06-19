包拯以清廉公正聞名於世，尤其是電視劇中面如黑炭、額頭上有一月牙，剛正無私的形象深植人心，被後世稱為「包青天」。不過外界不解，為何包拯出殯當天，一共有21口棺材、分7個城門抬出？其實背後原因很簡單。

根據《搜狐網》報導，真實的包拯雖然沒有電視劇中所描述的這麼神奇，但公正清廉、剛正不阿的形象卻是真的，擔任監察御史期間，一共向皇帝遞送187份奏摺，內容全是彈劾貪官汙吏；此外，他也提出多項改革，從根本解決老百姓的困境，不過也因為破壞不少達官貴人的利益，樹敵無數。

嘉佑七年（1062年），包拯病逝，享壽63歲，然而史書記載，包拯出殯當天，一共有21口棺材，同時從合肥的7個城門抬出，這些棺材中，只有一口棺材是真的，背後原因跟曹操的遺塚有異曲同工之妙，目的是為了掩人耳目，防止被仇家盜墓，畢竟包拯當官期間得罪不少權貴，即便是當朝宰相也曾被包拯彈劾過。

除此之外，還有一種說法是，包拯不願意自己的死訊影響到百姓的正常生活，也不希望大家專程去悼念，所以刻意抬出21口棺材，讓眾人知難而退。