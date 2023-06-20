前陣子正值大陸高考，學生們都緊張不已，期盼能考出好成績。不過安徽一處考場卻傳出搞笑插曲，一隻黃金獵犬擅闖考場，慘遭2名警察左右包夾架離校園，牠則露出無辜又委屈的表情，可愛逗趣的場景讓網友看到都忍不住哈哈大笑。

綜合陸媒報導，安徽舒城的一處考場發生搞笑插曲，只見一隻黃金獵犬擅闖考場，慘遭警察叔叔左右包夾，強硬將牠架離校園，黃金獵犬一臉無辜，搞不清楚自己為何被警察抓走，一旁的路人也都好奇圍觀。

影片在網路上曝光後，網友們都忍不住哈哈大笑，紛紛留言，「這就是高三生，只是複習太累變成狗了」、「孩子想上大學，有什麼錯」、「原來這才是第一個出考場的考生」、「金毛：別攔我！我要考清華！」、「改變狗生的機會就這樣被無情的毀滅了」、「就跟你說了要記得帶准考證吧！」、「穿越重生變成狗，想要高考被抬走」。

前陣子日本也發生類似事件，JR東日本釜石線列車靠站時，一隻橘白色的貓咪突然出現在月台上，前腳踩上階梯準備上車，結果下一秒就被站在旁邊的列車長攔劫，整個身體被抓起來帶走，搭「霸王車」的計畫宣告失敗，貓咪則一臉哀怨，讓網友看到都直呼可愛，笑說，「一隻不小心忘記自己轉生，想要搭車上下班的貓咪」、「沒有付錢不能上車喔」、「快點聘請牠當貓站長」。