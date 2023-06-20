泰國一名男子日前到醫院做健康檢查，未料收到體檢報告時，發現醫師的筆跡非常凌亂，其中一欄畫了一個像「蛔蟲」的圖案，讓他看了非常困惑，於是將報告分享至抖音求助，意外引發網友討論，還釣出專業網友幫解答。

根據泰媒《Sanook》報導，一名網友@useri1cmekf8bo在抖音秀出體檢報告，表示日前去做健康檢查，看到醫師在報告上畫了一條線，他根本不懂是什麼意思，無奈只好PO上網向他人求助，崩潰地說「我是腸道長寄生蟲嗎？請問是蛔蟲還是絛蟲？」

影片曝光後，累積110萬觀看次數，「這只有醫師自己才看得懂吧」、「醫生的筆跡幾乎每個人都看不太懂」、「是靜脈曲張啦」，一名懂醫學的網友揭秘，指醫師寫的是「Within Normal Limit」字頭縮寫，意思就是結果都在正常範圍內，安慰原PO不用太擔心。

而醫師的筆跡其實會隨資歷改變，台灣亞東醫院家醫科醫師闕壯理曾在網路論壇Dcard發文表示，「通常年輕醫師寫的字最好看，但隨著資歷增加、寫字機會變少，字跡就會越來越潦草」，並拿出醫學生、年輕住院醫師、資深住院醫師和主治醫師的筆跡做比較，只見醫學生和年輕住院醫師字跡工整，資深住院醫師寫的只能看懂英文字頭與字尾，主治醫師的筆跡通常只剩英文字頭，後面則是一條曲線。