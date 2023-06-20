泰國一名女子日前在自家後院看到一條巨蛇，嚇得趕緊向阿嬤求助，而阿嬤看到蛇後並未感到害怕，隨後拿起農具驅趕，之後甚至徒手抓蛇，動作相當俐落，孫女將過程拍下分享至網路，不少網友驚呼「地表最強阿嬤」。

居住在泰國素林府的盧安德（Rinlada Luande）日前走到自家後院時，發現圍欄上出現一條鼠蛇（Rat snake），雖然沒有毒性，但他的體型並不小，盧安德嚇得趕緊向85歲的阿嬤求救，而阿嬤發現有蛇入侵，先是拿農具驅趕，但鼠蛇並未打算離開。

阿嬤見鼠蛇完全不害怕，隨後直接徒手捕捉，沒花幾秒就成功制伏，拖著蛇到樹林野放，整段過程被盧安德拍下，她PO到網路上後笑著說「蛇進錯屋子，我的阿嬤什麼都不怕」。不少網友表示，「阿嬤比我還要猛」、「地表最強阿嬤」。

根據《livescience》報導，鼠蛇的外觀非常多樣，顏色有黑、紅、棕、黃或黑白相間，而身上花紋則有斑點或條紋等，平均體長為1.2至1.8公尺，最長可達3公尺，屬於無毒的蛇類，通常透過緊勒的方式殺死獵物，而老鼠就是牠們最愛的食物之一。