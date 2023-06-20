豹類之間竟也會同類相殘！近日在東非國家坦尚尼亞拍攝到驚人的罕見畫面，一隻獵豹在覓食時誤闖花豹地盤，結果慘遭埋伏攻擊，無助地躺在灌木叢中掙扎，最後仍逃不過死亡的命運，被花豹拖到樹上啃食。

（影片內含血腥畫面，請斟酌觀賞）

YouTube頻道「Latest Sightings」近日分享一段拍攝於坦尚尼亞納督圖（Ndutu）的罕見影片，因為正值當地的旱季，水資源減少，不少草食動物會離開，前往較遠的地方尋找食物，因此留在原地的掠食者們可獵捕的獵物也會隨之減少。

當時一隻獵豹離開了開闊的草原，來到一處林地覓食，卻在無意間闖入花豹的地盤，樹上的猴子看見獵豹，紛紛發出警示同伴的鳴叫聲，告訴大家危險靠近，然而鳴叫聲往往也會吸引掠食者注意，花豹聽到動靜後，隨即趕往現場，展開一場獵捕行動。

獵豹毫無戒心地穿過茂密的草地，背後則是一路尾隨的花豹，牠躲藏在一棵樹後，等到時機成熟，立刻現身攻擊，獵豹很快就負傷，倒在灌木叢中做無謂的掙扎，隨後花豹將牠拖走，並扛到樹上享用這頓得來不易的美味大餐。

獵豹是世界上跑得最快的動物，最高時速可超過120公里，因此與其他豹類的獵捕方式不同，主要依靠奔跑進行追逐式獵捕；而花豹則是依靠伏擊獵捕，且十分擅長爬樹，會把獵物帶到樹上享用。獵豹經常被誤認為花豹，但其實牠的體型比花豹還小，且最明顯的差別是，獵豹從眼角開始，有一條長淚滴型的線條，通過鼻子兩側直到嘴部。