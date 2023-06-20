國外一名網友近日分享「肌肉鴿」影片，牠的外觀與普通鴿子相似，卻有著巨大胸肌及結實大長腿，活動力非常旺盛，看起來並不像因生病而異常的鴿子，在網路上引發討論，還有人直呼像是日本動畫《寶可夢》裡的角色。

根據《每日郵報》報導，一名養鴿人@pigeonstv近日在抖音分享「肌肉鴿」影像，只見牠的胸部非常鼓，而且還擁有大長腿，看起來像是有健過身的鴿子，讓不少網友看了嚇壞，紛紛表示「確定不是AI影像嗎」、「這隻鴿子變異了？」、「鴿子界的健美先生」。

而影片中的鴿子品種為「Horseman Thief Pouter」，是經過百年培育的鴿子，英國自然學家特格邁爾（William Bernhardt Tegetmeier）曾提到，這種鴿子可能是荷蘭觀賞鴿（Dutch Cropper）、巴黎鴿子（Parisian Pouter）等雜交的結果，最早記載出現於18世紀。

養鴿戶巴拉奇納（Frank Barrachina）受訪時曾提到，Pouters和Croppers這兩種雄性鴿子都具有用空氣填充嗉囊的功能，最初是為了增加求偶成功率，但在幾世紀的選擇性育種過程中，充氣求偶保留下來變成特徵，看起來更有吸引力，被放飛時會帶領野鴿回鴿舍，所以數百年前一直被用於捕捉其他鴿子。