狗狗是人類最忠心的伙伴！國外一名女網友的母親因癌症過世，她帶著愛犬到墓園探望，未料狗狗明明是第一次來到這裡，卻能準確無誤地找到連墓碑都尚未建好的墓地，神奇的經歷讓PO主感動不已。

根據外媒報導，國外網友「@sorayalikemariah」的母親日前因為癌症過世，母親與家中的狗狗感情深厚，PO主不知該如何和狗狗說明這件事，怕牠會傷心，又怕牠無法理解，思考了好一段時間，最終決定還是直接帶狗狗到墓園探望母親。

PO主抵達墓園後，就解開狗狗的牽繩，讓牠自由奔跑，同時像是在玩遊戲一樣，詢問狗狗：「奶奶在哪裡？」沒想到狗狗一聽見指令，就直直朝某個方向跑去，過程中還不斷回頭確認PO主是否有跟上，儘管母親的墓碑都還沒有建好，墓地的外觀看上去就只是一片草地，但狗狗還是神奇地找到了母親的位置，開心地在上面不斷打滾。

這一幕讓PO主的眼眶忍不住泛紅，她透露母親生前最喜歡和狗狗玩捉迷藏，母親帶狗狗到公園散步時，會故意將自己藏起來，再呼喊狗狗的名字，而狗狗每一次都能精準地找到母親，當天狗狗在墓園的表現，就好像牠和母親在玩捉迷藏一樣。

網友們看到影片都深受感動，「太神奇了！我相信狗狗能看到、聽到人類無法感受到的東西」、「牠什麼都知道」、「我看哭了，狗狗真的是上天派到人間的小天使」、「這就是我愛狗的理由」、「妳母親的靈魂永遠與牠同在！」、「狗是如此神奇又美好的伙伴！」。