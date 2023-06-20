不少古裝劇或以古代戰事為背景的文學作品，經常出現戰前單挑的情節，雙方的將軍會在陣前比武，很多人認為這個說法並不可信，但大陸歷史學者指出，將軍「釘孤支」的事情確實有，只不過很少，形式也不像大眾想像中的「一對一單挑」，而是以戰車為單位，誰先把對方的戰車打壞，誰就算贏。

大陸歷史學者紀連海指出，春秋時期打仗非常講究禮儀，必須先宣戰，告訴對方為何要攻打他們，而且理由必須具有說服力，不可為了雞毛蒜皮的小事發動戰爭，宣戰完就要互派使者畫出一塊地，約定好地點與時間。

到了打仗當下，雙方也不會傷和氣，因為當時流行「陣前單挑」，也稱作「致師」，不過這種單挑並不是以人為單位，而是戰車，雙方會派出相同數量的戰車開始廝殺，誰先把對方的戰車打壞誰就贏了。

然而春秋之後，禮樂制度崩壞，人們開始耍小手段，比如楚漢相爭時，西楚霸王項羽要求和漢王劉邦單挑，劉邦卻出言反諷：「吾寧鬥智，不能鬥力。」拒絕了項羽的單挑請求，隨後項羽每派一名壯士出陣挑戰，劉邦的騎射兵隊就會直接將他射殺。

而且宋朝之後，兵員品質提升，軍隊更注重綜合實力，打一次仗就會動員一大批士兵，加上當時已經出現火器，再出去單挑實在過於危險，所以到了宋朝以後，單挑這件事就比較罕見了。