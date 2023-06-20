武則天是正史唯一承認的女皇帝，她為奪權不擇手段，不過有歷史記載，凶狠的她卻很怕貓，一說是與蕭淑妃的詛咒有關，另一說則是曾被貓打臉，但大陸歷史教授表示，當時不少人敵視女性掌權，史官也不例外，這些內容也很可能是杜撰的。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，古代養貓歷史悠久，但在武則天時期，貓的形象不完全是正面，相傳巫術中一招叫「貓鬼」，也就是讓鬼魂附在貓身上，可用於詛咒他人，在《大唐西語》記載，王皇后與蕭淑妃宮鬥輸給武則天，蕭淑妃死前下咒武則天來世變成老鼠，她則是貓咪，會咬斷武則天的脖子。

武則天聽了很害怕，下令宮中不得養貓，還以唐高宗生病為由，指他不適合住在地勢低又潮濕的地方，搬到位置較高處並建大明宮，于賡哲提到，但當時武則天奪位後，敵視女性掌權的人很多，就連史官也是，因此不排除是編造出來的故事，而且在其他史料例如《朝野僉載》，則是記載不同內容。

于賡哲進一步說，當時武則天在洛陽已掌權，她在宮裡養貓與鸚鵡，牠們相處融洽，於是向官員提及此事，當時貓又稱為狸，聽起來就像唐朝李家，而鸚鵡含有諧音「武」，表示李唐與武家能共處，未料下秒貓卻吃掉鸚鵡，武則天自此不再養貓，不過在北宋司馬光修撰的《資治通鑑》同時記載這兩件事，但該史料撰寫時間太長，所以真假已無法查證。