有些面試官不注重經歷或學歷，只要求職者肯努力，就願意給對方機會。日本一名50歲服裝設計師，過去面試一名27歲新人，對方保證「什麼都能做」而被錄取，未料正式工作時，他卻呆站原地不動，讓眾人看了很傻眼。

根據日媒「キャリコネニュース」報導，一位住在兵庫縣的50歲女性投稿分享，指過去擔任服裝設計師時，曾遇到一名27歲男性來應徵，對方面試時表現積極，更保證「什麼事都能做」，原PO選擇相信並錄取他，未料卻是噩夢的開始。

新人第一天上班就遇到公司舉辦展示會，當時其他人都忙進忙出，替人體模型穿衣服、整理紙箱內的衣物等，新人卻呆站在原地，看到空箱子也不幫忙整理、疊起來，直到有人過去提醒，新人後才開始工作，讓原PO不禁懷疑「他真的什麼事都能做嗎」。

未料新人第二天竟無故缺勤，老闆打電話詢問，對方也沒有接，私人物品還留在辦公桌上，老闆氣得直接把人辭退，求職者的奇葩行為，讓原PO看了非常傻眼，表示「他只用了一天的時間，就把工作搞砸了，真的是難以置信」。