美國一名21歲男子近日上節目自爆，17歲那年到健身房運動，卻被一名女性指控，他用色瞇瞇的眼睛盯著對方，讓男子瞬間傻眼，急忙解釋自己是盲人，但沒有人願意相信他，甚至還被趕出健身房，讓他非常難過，離譜遭遇在網路上引發討論。

根據《每日星報》報導，21歲托比（Toby Addison）近日上節目「Happy Hour Podcast」提到，他天生視力就有問題，11歲時狀況越來越嚴重，之後幾乎看不到，目前只剩下4%的視力，但他不向命運低頭，成為一名盲人足球運動員，同時還是網紅。

托比提到，他的外型不太像盲人，所以曾被別人誤會，17歲那年他到健身房運動，突然一名女子靠近，先是說了「看得很開心啊？」，托比當時並未意識到對方與自己說話，所以沒有理會，對方氣得大罵「為什麼要一直盯著我，真的很變態，可以不要有這種行為嗎」。

托比瞬間傻眼，連忙解釋自己是盲人，還拿出手杖證明，但女子完全不相信，之後他被健身房工作人員趕了出去，托比回憶起這件事很難過，也不敢再去這間健身房，提到「我根本看不到，也不知道眼睛飄向哪裡，除非正在跟人說話，我才會試著朝對方的方向看，當時真的打擊了我的信心，認為失明帶來大問題」。