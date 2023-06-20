每個人都會有不想告訴別人的祕密，但有些事情必須先向另一半坦承，以免造成傷害。日本一名男子開心和妻子結婚，卻再婚禮上意外揭露隱瞞許久的「禿頭」問題，讓妻子怒罵「這根本就是詐騙！」更直接搬回娘家住，讓男子後悔為何沒有早點和妻子坦白一切。

根據《日刊SPA！》報導，35歲的男子浩介（化名）透過相親認識了29歲女子翠（化名），兩人一拍即合，交往不久後就決定結婚，共度下半輩子；婚禮當天浩介和翠安排了不少有趣的活動，沒想到卻因此引發悲劇。

當時兩人站在賓客之間點燃蠟燭，浩介的朋友興奮朝他們拉禮炮祝賀，導致浩介的頭上滿是彩帶，朋友們在幫忙整理儀容時，突然一個黑色物體從他的頭上掉了下來，隨後朋友迅速將他圍住，婚禮主持人也連忙打圓場，婚禮看似順利地進行下去。

然而這一切都被翠看在眼裡，那個黑色的物體其實是浩介的假髮，他有禿頭的問題，卻一直不敢跟翠開口，每次都以戴好假髮的完美形象出現在對方面前，得知真相的翠非常生氣，等婚禮結束、兩人回到休息室時，她才終於大爆發，怒罵「這根本就是詐騙！」並表示要回娘家住，自知理虧的浩介只能答應。

過了幾天，浩介來到翠的家，為了假髮的事情向她一家人道歉。婚禮結束一周後，翠終於原諒他，回到兩人的婚房一起生活，浩介也記取教訓，「我已經沒有什麼事會再瞞著她了。」只要有重要的事情，都會如實告訴老婆，不再隱瞞。