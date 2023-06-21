有時候現實生活中發生的事情比戲劇還要更狗血、不真實。國外一名女網友指出，丈夫因為覺得女兒長得不像他而去做親子鑑定，卻驚覺父女倆真的沒有血緣關係，女子為了證明自己沒有出軌，開始調查親生女兒的下落，發現女兒在出生後就被人調包，目前安置在寄養機構，女子也已經申請領養手續，希望能將親生女兒帶回家。

根據《鏡報》報導，國外29歲女網友在論壇《Reddit》發文，稱丈夫認為女兒長得一點都不像他，所以懷疑PO主外遇，還帶女兒去做了親子鑑定，卻發現父女倆確實沒有血緣關係，鑑定結果讓妻子震驚不已，因為她自知沒有做任何對不起丈夫的事，「但他認為我們的關係是個謊言，想要跟我離婚。」

為了證明自己的清白，PO主開始調查女兒的身世，才得知原來她的親生女兒在出生時就被人調換了，之後又花了數周時間才找到親生女兒的下落，她被另外一個家庭抱走，後來接受調查，證實他們之間沒有血緣關係後，女兒就被暫時帶到寄養機構，PO主透露，她已經開始進行領養手續，並打算向當初替她接生的醫院索要賠償金。

PO主也告訴原本的女兒，她的姊姊將會搬過來，和他們住在一起，「我們仍非常愛原本所養的女兒，她也對將要有一個姊姊感到興奮不已。」而真相大白後，PO主和丈夫的感情也和好如初。

文章一出，立刻引起網友討論，不少人都為PO主感到開心，並獻上祝福，「很高興妳找回了親生女兒，希望你們可以順利收養她」、「祝你們的新生活好運！希望妳的親生女兒能夠一切順利」、「這可憐的小傢伙應該會受到很大的創傷，請盡一切可能幫助她」。