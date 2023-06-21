深海幾乎沒有陽光，演化出不少外觀特殊的生物。近日網路流傳一段怪魚影片，只見一隻深海魚擁有超長魚鰭，而且魚鰭宛如板凳可立在海底，形成非常詭異的畫面，這種魚鰭其實叫做「短頭深海狗母魚」，是雌雄同體的生物。

大陸微博近日流傳一段影片，一種叫做「短頭深海狗母魚」擁有三根超長魚鰭，而且魚鰭並不柔軟，能被當成椅子使用，短頭深海狗母魚將魚鰭插在海底後便定格休息，神奇模樣引發討論，不少網友表示「原地擺爛」、「這條魚進化的真好，還自備椅子」、「深海誰也看不見，生物都隨便長」。

根據《Deepsea news》報導，短頭深海狗母魚屬於深海底棲性魚類，平均體長為30公分，分布於東大西洋區、西印度洋莫三比克、南非海域等，最大特色就是擁有3根長約1公尺的特化鰭條，可直立於遠海沉積物上。

短頭深海狗母魚為何演化出特化鰭條，其實與海底能見度有關，深海照不到陽光，導致牠幾乎沒有雙眼，所以無法用眼睛確認獵物的位置，平時靠特化鰭條矗立在泥濘沉積物上，可感覺到生物移動所產生的振動，當小蝦、魚和甲殼類動物順著洋流游動時，一不小心也會沖進牠的嘴裡，方便進食。