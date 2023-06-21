婚姻雖然被視為人生的重要大事之一，但有不少人在婚後才發現和想像中不一樣，或是因為另一半對感情不忠而離婚。國外婚禮攝影師透露，如果新人在婚禮中表現出刻意避開視線、不想拍攝婚禮照或不願在鏡頭前做出親密舉動等行為，就代表這段婚姻可能無法長久。

根據《鏡報》報導，國外一名網友在論壇《Reddit》發文詢問，想知道婚禮攝影師覺得「一對新人感情不會長久」的行為有哪些，文章一出立刻引發熱議，不少攝影師都留言表達看法。

綜合攝影師的說法，新人如果在婚禮上表現出3種行為，通常婚姻都沒辦法長久。第一點是新郎會刻意避開新娘的視線，拍攝婚禮當天的照片時，新娘總是深情凝望新郎，新郎卻只會盯著新娘頭頂上9公尺遠的地方。第二點則是新郎在結婚儀式結束後，不想拍攝任何婚禮照片，「我相信他更感興趣的是和好兄弟一起喝酒，那段婚姻好像沒有超過一年。」

最後則是不願意在鏡頭前做出親密舉動，甚至不願意站在一起，「我從業已經5年，看過許多場面，但他們讓我變得很尷尬！」攝影師表示，通常只要建議新人擺出一些有趣的姿勢，或要他們在對方耳邊爆粗口，呈現開朗大笑的模樣，新人都會逐漸放下警惕，享受拍攝過程，「但這對新人根本不想接近對方，拍攝完成又回到相距1英尺（約0.3公尺）的位置。」此外他們還會在攝影師面前互相抱怨、取笑，「大多數時候，這種婚姻都維持不久。」

美國的婚禮攝影師夏拉（Shayla Herrington）也曾在TikTok透露，如果新人在婚禮上表現出3種跡象，就代表這段婚姻可能不會太長久，第一是新郎或新娘在婚禮上獨自與家人拍超過3張全家福，卻未找另一半合影，兩人關係就有些可疑。第二種跡象，伴郎或伴娘在準備、敬酒等做其他事時，避談新娘或新郎，代表其中一方的朋友並不贊成這段婚姻；第三種則是新郎或新娘在接待處招呼家人與朋友時，另一半卻不在身邊。

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