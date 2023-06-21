新聞中經常看到珠寶、手機等貴重物品失竊的案件，卻很少聽到有人「偷馬路」。大陸近日發生一起奇葩竊案，山東濟南一處村莊的2條馬路不翼而飛，村民見狀急忙報警，經過調查後，發現是一名男子趁村民搬遷、無人注意之時，偷偷用機器將水泥路面敲碎成塊，再拿去賣掉變現，目前男子已被逮捕歸案。

根據《極目新聞》報導，山東濟南一處村莊的村民近日發現，村裡2條馬路的水泥路面消失了，於是打電話報警，崔寨派出所員警到達現場後，發現水泥路面被機器搗碎，本來該鋪在路面上的水泥塊都不見了，只留下2條長長的路基土壤，連員警看了都直呼現場「慘不忍睹」。

由於這樣的竊案實在過於罕見，一開始員警還認為只是一場誤會，因為當地正在進行搬遷，或許只是拆遷工程隊所為，但經過調查發現，拆遷工程尚未正式展開，因此可以確定，水泥馬路確實是被人偷走了。

所幸不久後，員警就將小偷逮捕歸案，偵辦案件時詢問：「為什麼偷馬路？」小偷無奈回答：「村民都搬遷走了，就偷偷把水泥路分割成塊，拿去賣錢，還以為不會被發現…」並對自己犯下這起竊案感到十分後悔，目前小偷已被依法刑事拘留。

新聞曝光後，許多網友都大呼神奇，紛紛留言，「大千世界無奇不有，第一次看到偷馬路的。孤陋寡聞的我，也是第一次知道水泥路面也能賣錢」、「只有想不到、沒有做不到！」、「真把馬路當自己家的了」、「這可以算是高手在民間嗎？」、「真是不浪費一點公共財物」。