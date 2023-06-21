澳洲一名網友近日到小鎮庫努納拉遊玩，在沙地發現詭異足跡，認為是蛇的爬行痕跡，因此拍下PO網，專業網友看到後提出警告，表示這是鱷魚的足跡，而野生動物專家提到，從腳印來看無法得知是鹹水鱷還是淡水鱷，民眾經過時要小心。

根據外媒報導，一名網友在小鎮庫努納拉一處沙地，發現波浪狀的詭異足跡，認為可能是蛇的爬痕，將此事分享至臉書，但有網友看到後表示，這應該是淡水鱷的腳印，原PO當下非常緊張，進一步觀察後，看到爬痕盡頭消失於水邊，認為鱷魚應該跑回水中了。

野生動物專家庫爾特（Brian Coulter）表示，光憑足跡難以確定是淡水鱷還是鹹水鱷，因為兩者的腳印相似，不過鹹水鱷隨年齡增長，足跡會變得越來越寬，成年後鹹水鱷體型比淡水鱷大，因此有時還是能以腳印大小做辦認，不過體型若相同，基本上就看不出差異。

庫爾特表示，淡水鱷少有傷人案件，主要吃魚的內臟，沒有強大咬合力，「但必須尊重牠們，淡水鱷跟其他野生動物一樣，受到驚擾時仍會有攻擊的動作」，2021年一名6歲男孩在庫努納拉湖游泳時，就曾被淡水鱷咬傷腿部，而且淡水鱷和鹹水鱷能在同一條水系生活，所以在河裡看到淡水鱷別掉以輕心，裡面可能躲藏攻擊性較強的鹹水鱷。