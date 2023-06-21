秘魯一處垃圾場驚現留有長髮的骷髏頭，考古團隊懷疑底下可能埋有古蹟，於是展開清除、挖掘行動，結果真的挖出一座U形神廟，以及木乃伊其他身體部位的骨骸，考古學家研究分析後，認為這具木乃伊距今約有3000年歷史，很可能在神廟建造時，被當作祭品獻祭。

綜合外媒報導，秘魯首都利馬的一處垃圾場在今年年初發現，地底埋有一顆長著長頭髮的骷髏頭顱，因此懷疑垃圾場底部可能藏有古蹟，聖馬科斯大學（San Marcos University）組成研究小組，花了幾個月的時間，清除多達8噸的垃圾，並真的找到一座U字形的神殿。

考古學家阿吉拉爾（Miguel Aguilar）表示，這具木乃伊可以追溯至曼凱文化（Manchay culture）時期，約為公元前1500年至前1000年，距今約有3000年歷史，木乃伊被平放在U形神殿中心，身體包裹著破碎的棉布，頭顱上還保留清晰可見的長髮。

除此之外，考古團隊還在木乃伊周遭發現玉米、古柯葉和種子等物，被認為是祭品，因此考古學家也推測，這具木乃伊可能是在神廟建造的最後階段，被當作祭品獻祭；不過附近還發現了蠅卵遺骸，說明木乃伊在被埋葬以前，可能已經遭棄屍好幾天。