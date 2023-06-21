義大利一名釣客日前在波河釣到一條巨型鯰魚，身長近3公尺，由於擔心鯰魚太害怕而喪命，所以他並沒有秤重，趕緊將鯰魚放回河裡，現場影片曝光後，不少網友驚呼不已，就連釣客也表示「23年來見過最大的鯰魚」。

根據《史密森尼》報導，釣客比安卡迪（Alessandro Biancardi）日前到波河（Po River）釣魚，突然感受到一股拉力，驚覺底下應該是一條大魚，經過40分鐘的纏鬥後，才終於將鯰魚釣上來，比安卡迪提到，「我當下非常恐慌，這是我23年來，見過最大的鯰魚」。

比安卡迪趕緊聯繫朋友，拿來工具對巨鯰進行測量，發現牠長2.85公尺，打破原先最大鯰魚2.81公尺的世界紀錄，隨後將測量記錄傳給國際釣魚協會（IGFA），不過比安卡迪擔心測量太久，恐會對巨鯰造成壓力，因此沒有測量體重就放生，希望牠能繼續生存。

而波河以出產巨大鯰魚聞名，但近幾年出現乾旱問題，導致波河面臨乾涸危機，去年夏天，波河水位大幅下降，河底一艘沉沒的二戰駁船露了出來，而冬季的來臨，也並未幫波河「解渴」，在今年4月初，水位更是創下30年來新低。