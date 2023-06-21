泰國近日發生一起離奇的觸電死亡意外，一名女子和好友前往超商買東西，她卻因為尿急跑到儲藏室旁的空地「解放」，好友買完東西後，見女子遲遲沒出現前去尋找，才驚覺她倒臥在地，且失去意識，疑似因為隨地便溺，導致觸電身亡。

根據泰媒報導，這起事件發生在暖武里府巴革縣，本月17日晚間，34歲女子鈺巴（Yupa Khampha）和43歲好友帕里查特（Parichat Noi-on）相約出遊、喝酒，原本打算在酒類商店買酒，但店家疑似未開，她們又轉而前往超商，抵達目的地後，鈺巴突然說自己腹痛尿急，等不及詢問超商是否有外借廁所，她就快速跑離現場。

帕里查特只好先進超商買東西，並站在摩托車旁等待，卻遲遲不見鈺巴回來，於是她前往鈺巴說要上廁所的地方查看，未料卻發現她倒臥在超商儲藏室旁的空地上，且明顯失去意識，帕里查特嚇壞了，急忙打電話報警。

警方隨後趕到現場，在鈺巴的左手肘、左半邊臀部、左小腿處都發現明顯的觸電與燒傷痕跡，初步判斷她應該是在小便過程中不幸觸電身亡，但詳細的死因仍有待釐清。

雖然不能完全確定鈺巴是因為隨地小便導致觸電死亡，但有專家表示，尿液和人體的溫度相近，且含有水、無機鹽、尿素等「具有導電性」的成分，認為鈺巴若在便溺過程中，尿液的水柱沒有中斷，確實可能引發觸電意外。

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