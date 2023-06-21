有時搭乘大眾運輸工具時，會遇到比較不受控的小孩，搭乘期間又吵又鬧，讓父母不知如何是好。日本一名網友先前搭火車時，碰到一名精力旺盛的5歲男童，不管他的母親怎麼勸阻，男童就是不肯乖乖坐下，於是原PO拿出秘密武器讓男童秒安靜。

日本一名網友@sanisanisaniko在推特分享，指一天他搭火車時，注意到旁邊的5歲男童非常好動，一下坐在椅子上，一下又躺下去，儘管他的母親不斷攔阻，但都沒有用，原PO提到，這名媽媽看起來一臉疲憊，似乎對孩子已經手足無措。

原PO決定插手幫忙，他故意坐到男童旁邊，拿出手機開始玩「Pokemon GO」遊戲，順利吸引男童的注意力，火車行駛過程中還有神奇寶貝可以抓，男童便坐好觀看，之後不再吵鬧，男童媽媽才可以休息。不少網友看到貼文後，紛紛大讚原PO很善良。

原PO回憶說，其實10幾年前他獨自帶兒子出門時，孩子同樣很不受控，當時讓他非常崩潰，未料突然走來一名路人，拿出手機讓孩子看動畫《湯瑪士小火車》，分散兒子的注意力，他才有了喘息的空間，也希望自己能幫助別人，將善意繼續傳下去。