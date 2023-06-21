東漢末年武將呂布出身寒門，為了能受到重用，他曾替不同君主效力，奇怪的是，劉備同樣也是換了許多君主，但呂布卻被後世認為忘恩負義，大陸歷史作家表示，因為呂布為了利益殺害長官，成為他一輩子的汙點。

大陸歷史作家邙山野人提到，呂布是并州五原郡九原人，生長於靠近邊界的地方，從小善於騎馬射箭，但由於他的出身不高，只能在同樣出身寒門的并州刺史丁原手下工作，但丁原非常喜歡呂布，提拔他為主簿，相當於秘書的職位，雖然歷史記載，呂布從未認丁原為義父，但兩人關係還是相當不錯。

但呂布最後卻背叛丁原，根據史料記載，他是受到董卓的引誘，殺掉丁原後成為他無法洗刷的汙點，對於東漢人而言，敕使、郡守與僚屬的關係，相當於君臣，但呂布卻為了利益弒君，因此被認為忘恩負義，之後他投靠董卓，甚至認對方為義父，但在掌權官員王允的計畫下，呂布又殺了董卓，兩次弒君行為讓他難以翻身。

經過李傕和郭汜之亂，呂布先投靠袁術，但對方不滿呂布反覆無常，他只好投奔袁紹，袁紹雖然接受他，但呂布有不良紀錄，所以當他不受控時，袁紹就想殺他，之後又投靠張楊、張邈等人，而且呂布貪生怕死，被俘虜後狂向曹操求饒，因而被後世看不起。

反觀劉備出道後，先後投奔公孫瓚、陶謙、曹操、袁紹及劉表等，但他與投奔的對象並非君臣關係，例如公孫瓚是他的師兄；而陶謙、袁紹、劉表則是視他為賓客；曹操替漢獻帝封劉備官職，兩人可說是同事關係，所以他才未被罵沒原則。