傳說端午節的起源和屈原有關，屈原投江以後，當地的人為了營救他，紛紛划船競渡，卻還是晚了一步，後來人們又把粽子丟進水裡，希望魚群吃糯米，不要吃屈原的遺體；近幾年來甚至還有傳聞，稱端午節是為了紀念屈原、曹娥和伍子胥的悲劇故事，因此不能說「快樂」，只能說「安康」。對此大陸歷史教授出面澄清，端午節最早是用來祛病的節日，和上述3位歷史名人毫無關係。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，民俗學家江紹原的著作《端午競渡本意考》中指出，端午節的許多習俗，比如掛艾草、纏五色絲線、踏百草、喝雄黃酒等，最初的目的都是為了祛病，因為農曆五月在古代又稱作「惡月」，這個月份是陰陽交會之時，所以疾病比較多。

大陸中國科學院地理科學與資源研究所和中國地理學會主辦的雜誌月刊《中國國家地理》也指出，浙江寧波博物館收藏的一個來自古越國的銅鉞（ㄩㄝˋ），上面就畫有「羽人划舟」的圖案，同時期出土的文物也有不少類似的圖騰，然而這些文物距今2500多年歷史，屈原生長於戰國末期，在當時根本還沒出生，更何況他是湖北人並死於湖南，地理位置和浙江非常遙遠。

另一個民俗學家黃石所寫的《端午禮俗史》則稱，吃粽子原本是古人的「薦新之禮」，農民收成了夏季的作物後，為了感謝神明保佑豐收，於是將食物做成粽子獻祭，而薦新之禮的日子和疾病相近，久而久之便合而為一，共同成為端午節的傳統習俗。由此可知，端午節和屈原的關係並不大，是後人為節日另外添加的故事。

于賡哲說，雖然「快樂」和「安康」的說法無對錯之分，純屬個人自由，但他強調古人並沒有「端午節不能說快樂」的禁忌，反而認為這是一個佳節而大肆慶祝，像唐玄宗在《端午三殿宴群臣探得神字》寫：「嘆節氣之迴圈，美君臣之相樂」；敦煌出土的文書《新集吉凶書儀》中的《端午相迎書》也寫道：「喜逢佳節，端午良辰，獻續同歡」，還有明代的《啓雋類函》，收錄20多篇關於端午的範文，出現最多的字眼就是祥、瑞、嘉、樂，「賀端午節」更多達26次，因此于賡哲表示，把端午節當作良辰佳日、互相祝賀，才是真正的傳統文化。