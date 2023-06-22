美國一名送貨員送貨時，正好遇到一隻「私闖民宅」的棕熊，牠爬到圍牆上，一人一熊四目相交了幾秒，送貨員突高舉雙手，威嚇棕熊趕快離開，最後順利將貨物送達，整個過程屋主都透過監視器畫面看到了，忍不住大讚送貨員的冷靜，並將影片PO上網，引發熱議。

根據外媒報導，加州厄普蘭（Upland）一戶人家因為住處附近經常有野生動物出沒，所以在屋外設置監視器，以觀察野生動物的動向，他們曾拍攝到美洲獅跳過圍牆，還有6隻土狼闖入住家的院子散步，屋主喬什（Josh）表示：「監視器警報有助於我們了解何時外出比較安全，尤其我們還帶著2個小孩和1隻狗。」

當社區常客一隻叫作「吉米（Jimmy）」巨型棕熊闖入他們家時，喬什一家人正好外出購物，不過監視器app卻又顯示一名送貨員前來送貨，喬什看到這幕嚇壞了，急忙透過監視器警告對方，「停下來！裡面有一隻熊，回到你的車上去吧」，但為時已晚，送貨員已經按下門鈴，而吉米也爬上圍牆和他四目相對。

然而接下來的發展出乎意料，送貨員面對棕熊異常冷靜，舉起自己的雙手試圖威嚇，吉米看了幾秒後，就立刻跳下圍牆、離開現場，送貨員也順利將包裹放在家門口。

喬什一家人都看呆了，大讚送貨員的鎮定以及良好的危機處理，「我的妻子一直在看住家門口的監視器鏡頭，確保棕熊真的走了，並告訴送貨員外面的狀況，我們也一直看著他，確保他能安全離開。」