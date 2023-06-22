國外一名男子日前搭飛機時，發現後座女乘客不但脫掉鞋子，還一直把腳從他的座位底下伸出來，讓男子感到十分不舒服，忍無可忍之下，決定倒飲料在她的襪子上報復，女子感覺襪子濕濕的以後，果然迅速把腳收了回去。

根據《LADbible》報導，國外一名男網友「@danielgreen2426」在TikTok分享一段影片，當時他正在搭乘飛機，後座的女乘客卻將鞋子脫掉，並把穿著襪子的腳從他的椅子底下伸出來，讓男子感到非常不舒服，忍無可忍之下，他決定展開報復行動，希望能讓女子收斂一點，不要再把腳伸出來。

從影片中可以看到，男子手中拿著一瓶易開罐汽水，並小心翼翼地倒了一小滴在女子的襪子上，不過她似乎尚未察覺異狀，只是稍微扭扭腳趾頭，並沒有把腳縮回去，於是男子又倒了第二滴汽水，她才終於知難而退，把腳和鞋子都移動到適當的範圍內。

事實上類似的「搭機禮儀」事件層出不窮，不少人為了自己舒服，會把腳伸到前座，或是把長髮披在椅背後，造成後座乘客使用餐桌的困擾，甚至前陣子還有一對夫妻將摺疊餐桌當作尿布台，直接在餐桌上替嬰兒換尿布，引起周圍乘客的不滿，難聞的糞便氣味還讓一名女乘客噁心到衝去廁所嘔吐。