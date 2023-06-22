西班牙一名男子為了製造情趣，購買一組鎖頭和鑰匙，有時和女友約會，就會把生殖器「上鎖」，並把鑰匙交給女友保管，未料兩人分手後，鑰匙仍放在前女友那裡，導致他的生殖器一直無法「解鎖」，無奈之下只能找專業的人來幫忙。

根據《鏡報》報導，西班牙一名男子為了和女友製造情趣，8個月前買了一組鎖頭和鑰匙，偶爾和女友約會的時候，就會用鎖頭鎖住他的生殖器，鑰匙則交由女友保管。

然而3個月前兩人分手了，鑰匙卻依舊放在前女友那裡，導致男子的生殖器一直處於「上鎖」狀態，他又不好意思向對方開口要回鑰匙，只好自己想辦法解鎖，卻始終無果，等到他終於鼓起勇氣拿回鑰匙，鎖頭早已生鏽，鑰匙就算插進去也轉不動，男子的生殖器依舊被鎖住，無奈之下他只好求助當地的刺青、穿耳洞店家。

從店家分享的影片中可以看到，刺青師圖爾塔（La Tuerta）和同事艾力克斯（Alex）帶著橡膠手套，嚴肅地討論該如何取下鎖頭，艾力克斯指出鎖頭生鏽的非常嚴重，並詢問男子：「你都戴著它洗澡，對吧？」而男子始終背對著鏡頭。

下一秒畫面轉換，圖爾塔已經將鎖頭取下，她表示鎖頭掛在男子的生殖器上太久，已經有部分生鏽，所以鑰匙沒辦法插入內部，也無法轉動，最後他們派出榔頭，敲打幾下鎖頭就鬆開了。圖爾塔也透露，這起事件看似奇葩，但她幾乎每個月都會看到類似的狀況。

影片曝光後，網友們都感到震驚不已，紛紛留言，「鎖頭生鏽很可能導致生殖器感染，太危險了」、「去急診室不是更好嗎？」、「我有好多問題想問」、「我覺得一切都很奇葩，結果她最後居然說這種事每個月都會發生？好像我變成那個最奇葩的人了」。